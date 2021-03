Die Nasdaq wird am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf der Höhe des gestrigen Schlusskurses gehandelt. Der Nasdaq 100 konnte am Dienstag die gesamten Wochenverluste ausgleichen, nachdem der technologielastige Index vom 23,6% Retracement der vor einem Jahr begonnenen Rallye abgeprallt war und mit rund 4% die höchsten Tagesgewinne seit dem 4. November verbuchte. Der Rückgang der US-Anleiherenditen ermutigte die Anleger, wieder in Wachstumsaktien einzusteigen, die in letzter Zeit aufgrund von Sorgen ...

