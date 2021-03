Nasdaq Helsinki Ltd: NEW LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP

NEW LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP NOTICE 9.3.2021 CERTIFICATES AND WARRANTS NEW LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP Upon request by the issuer, long names and long symbols for below instruments issued by NORDEA BANK ABP will change, please see below. The change will be valid as of March 10th, 2021. ISIN codes will remain unchanged. NDA ISIN Current Long New Long Symbol New Long Name Symbol/Name -------------------------------------------------------------------------------- FI400045434 BEAR TELE X1 NORDNET BEAR TELECOM X1 BEAR TELECOM X1 3 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045435 BEAR TELE X2 NORDNET BEAR TELECOM X2 BEAR TELECOM X2 0 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045436 BEAR TELE X3 NORDNET BEAR TELECOM X3 BEAR TELECOM X3 8 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045437 BEAR TELE X4 NORDNET BEAR TELECOM X4 BEAR TELECOM X4 6 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045438 BEAR TELE X5 NORDNET BEAR TELECOM X5 BEAR TELECOM X5 4 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045469 BULL TELE X1 NORDNET BULL TELECOM X1 BULL TELECOM X1 9 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045470 BULL TELE X2 NORDNET BULL TELECOM X2 BULL TELECOM X2 7 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045471 BULL TELE X3 NORDNET BULL TELECOM X3 BULL TELECOM X3 5 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045472 BULL TELE X4 NORDNET BULL TELECOM X4 BULL TELECOM X4 3 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- FI400045473 BULL TELE X5 NORDNET BULL TELECOM X5 BULL TELECOM X5 1 F NORDNET F NORDNET F -------------------------------------------------------------------------------- Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260