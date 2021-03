Der Onlinehandel boomt weltweit, nach Ansicht der Deutschen Post wird dieser Trend auch weiter anhalten und noch spürbare Steigerungen erleben. Am Dienstag hob das Unternehmen sogar seine Prognose an, Käufer griffen bei Aktien des Logistikunternehmens beherzt zu. Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier der Deutschen Post Ende 2017 bei 41,36 Euro und ging anschließend in eine grobe Seitwärtsbewegung über. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...