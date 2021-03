Der gute Lauf setzt sich am Mittwoch an den europäischen Börsen mit reduziertem Tempo fort.Paris / London - Der gute Lauf setzt sich am Mittwoch an den europäischen Börsen mit reduziertem Tempo fort. Der EuroStoxx 50 stieg am Vormittag erstmals seit dem Corona-Crash vor einem Jahr wieder knapp über die Marke von 3800 Punkten. Zuletzt gewann der Leitindex der Eurozone 0,39 Prozent auf 3800,80 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er zur Halbzeit auf ein beachtliches Plus von 3,6 Prozent.

