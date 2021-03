Hat ein Patient, der unter Schlafapnoe leidet, Anspruch auf Kostenübernahme einer Cannabis-Therapie gegenüber seiner Krankenkasse? Das musste das LSG Baden-Württemberg in einem Fall entscheiden, in dem die Lebensqualität des gesetzlich Versicherten durch ständige Tagesmüdigkeit beeinträchtigt wurde. Seit 2017 können schwer chronisch Erkrankte eine Cannabis-Therapie auf Rezept bekommen. Die Hürden für eine Kostenübernahme sind jedoch gerade in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) weiter hoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...