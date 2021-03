Bitcoin (BTC) ist einem Großteil der Kapitalanleger ein Begriff. Immerhin katapultiert sich die erste Kryptowährung dank ihrer Kursentwicklung immer wieder in die Nachrichten. Doch auch die zweitgrößte Kryptowährung am Markt, Ethereum (ETH), ist für Anleger keine Unbekannte mehr. Besonders spannend ist natürlich die Frage, welche der beiden Kryptowährungen das bessere Investment darstellt. Sollten Anleger lieber in Bitcoin oder in Ethereum investieren? Wir gehen dieser Frage auf den Grund. Warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...