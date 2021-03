TUI will das "17. Bundesland" schon ab Ende März wieder anfliegen. Doch Politik und Behörden zögern gerade nicht nur beim Thema Mallorca. Derweil hat auch der Deutsche Reiseverband (DRV) eine Aufhebung der Corona-Quarantäneregelungen und eine Teststrategie für Reisende gefordert. Organisierte Reisen seien nicht Treiber der Pandemie, und die Hygiene- und Sicherheitskonzepte seien aufgegangen, sagte Verbandspräsident Norbert Fiebig am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin.TUI hatte am Montag bereits Merkel ...

