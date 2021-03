Manz profitiert von Mobilitätswende

Die Aktie der Manz AG (WKN: A0JQ5U / ISIN: DE000A0JQ5U3) wurde durch den Corona-Börsen-Crash im ersten Quartal 2020 kräftig zurückgeschlagen. Doch es folgte ein steiler Höhenflug, im Zuge dessen sich der Aktienkurs bis heute mehr als verdoppelt hat.

Anleger setzen bei dem Hightech-Maschinenbauer, der sich unter anderem auf die Bereiche Solar, Elektronik, Energiespeicherung und Auftragsfertigung fokussiert hat, auf eine zügige Geschäftserholung und beweisen dabei offenbar den richtigen Riecher, wie die neuesten Geschäftszahlen zeigen.

Weniger Umsatz, trotzdem wieder Gewinne

Zwar reduzierte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 auch wegen der weltweiten Lockdowns auf Jahressicht um 10,5 Prozent auf 236,8 Mio. Euro, doch umso erfreulicher fällt die Ergebnisentwicklung aus. So wurde die Profitabilität kräftig gesteigert, was sich in einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 7,2 Mio. Euro niederschlug, nachdem im Vorjahr 2019 noch ein Verlust von 7,6 Mio. Euro ausgewiesen werden musste.

