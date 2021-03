Insgesamt nahmen die Einkäufe via Internet 2020 um 27,2 Prozent auf 13,1 Milliarden Franken zu.Zürich - Die Schweizer Konsumenten haben im Coronajahr online geshoppt wie noch nie. Von diesem Boom profitierten insbesondere einheimische Anbieter. Insgesamt nahmen die Einkäufe via Internet um 27,2 Prozent auf 13,1 Milliarden Franken zu, wie eine Gesamtmarkterhebung des Marktforschungsunternehmens GfK in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband und der Post ergab. Laut den Angaben nahmen dabei die...

