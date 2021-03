Unterstützt wird der Markt von positiven Konjunkturzahlen aus der Eurozone, den laufenden Impffortschritten und der jüngsten Entspannung bei den Renditen am US-Anleihemarkt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt zur Wochenmitte den Konsolidierungskurs fort. Im Verlauf holt er dabei die anfänglichen Verluste auf und stösst am späten Vormittag gar leicht in die Gewinnzone vor. Unterstützt wird der Markt dabei von positiven Konjunkturzahlen aus der Eurozone, den laufenden Impffortschritten und der jüngsten Entspannung bei den Renditen am US-Anleihemarkt.

