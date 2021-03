Dem deutschen Leitindex DAX ist am Mittwoch der Sprung auf ein neues Allzeithoch gelungen.Der DAX legte in der Spitze bis auf 14.505,76 Zähler zu. Damit übersprang das Börsenbarometer zum ersten mal die psychologisch wichtige 14.500-Punkte-Marke. Aktuell geht es noch 0,37 Prozent auf 14.491,71 Einheiten nach oben.Schon an den beiden ersten Handelstagen der Woche hatte der DAX historische Bestmarken aufgestellt. Allerdings habe die Dynamik schon am Dienstag etwas nachgelassen, schrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...