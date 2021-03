Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sparbücher, Festgelder und Anleihen bringen kaum noch Zinsen oder weisen gar Minuszinsen auf, so die Experten von BVI.Dividendenzahlungen von Unternehmen würden immer mehr in den Vordergrund rücken, um Kapitaleinkommen zu erzielen. Die Aktien von Unternehmen im deutschen Leitindex DAX hätten per 5. März eine annualisierte Dividendenrendite von 2,3 Prozent erwirtschaftet. Das sei ein Vielfaches dessen, was Zinsprodukte derzeit bieten würden. Wer attraktive Renditen suche, sollte deshalb Aktien und Aktienfonds mit dividendenstarken Werten erwerben. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften hin. ...

