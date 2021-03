Der südkoreanische Stahlkonzern Posco will seine Produktionskapazität für Bipolarplatten zum Einsatz in Brennstoffzellen-Fahrzeugen deutlich ausbauen. So soll die Produktion von Brennstoffzellen-Bipolarplatten bis zum 2027 auf 10.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden Diese 10.000 Tonnen sollen laut dem Tochterunternehmen Posco SPS für etwa 245.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge ausreichen. Derzeit produziert ...

