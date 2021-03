Das Bundeswirtschaftsministerium hat die ersten vier Förderbescheide aus dem zweiten Batterie-IPCEI an Vorhaben in Sachsen und Bayern überreicht. Sie gehen an die Unternehmen Skeleton Technologies, Liofit, SGL Carbon und Alumina Systems. Aus dem ersten Batterie-IPCEI sind bereits vier von fünf von der EU-Kommission genehmigten Projekten gestartet, aus dem zweiten IPCEI kommen nun die oben genannten ...

