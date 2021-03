Der BioTech Konzern (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) rutschte in den letzten Wochen deutlich von der 100 Euro Marke bis auf 76 Euro ab, könnte aber in den vergangenen 3 Handelstagen hier einen Boden gefunden haben. Die Aktie kann auch am heutigen Mittwoch zulegen und über das Hoch der Vortage klettern. Im Bereich um 73 Euro verläuft die 200-Tage Linie (blau im Chart), welche zusätzlich als Unterstützung fungieren sollte. Wir eröffnen deshalb jetzt eine ...

