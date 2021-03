Märkte um 12: DAX im Höhenrausch - Starker Ausblick bei Adidas

Der DAX schreibt am Mittwochmittag erneut Börsen-Geschichte und klettert auf einen neuen Rekordstand. Der Höhenflug dürfte sich hier vorerst weiter fortsetzen, denn die Vorgaben von der Wall Street bleiben hervorragend. So markierte der Dow Jones am Dienstag ebenfalls wieder ein neues Allzeithoch.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +0,3% 14.485 MDAX -0,1% 31.605 TecDAX +0,1% 3.311 SDAX -0,4% 15.132 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.798

Adidas: Schwache Zahlen, aber starker Ausblick

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 19 Gewinner und elf Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Für die Papiere geht es zwischenzeitlich um rund vier Prozent nach oben.

Der Sportartikel-Hersteller verzeichnete für 2020 einen Corona-bedingten Umsatz- und Gewinneinbruch, gibt sich für die weitere Geschäftsentwicklung aber sehr zuversichtlich. So soll der Umsatz im neuen Jahr 2021 um 15 bis knapp 20 Prozent zulegen.

Bildquelle: Pixabay / sbl0323

Symrise: Weiter auf Wachstumskurs

Bei den Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von Symrise im Fokus (WKN: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999). Der Duft- und Aromen-Entwickler konnte den Umsatz im vergangenen Jahr trotz der Corona-Krise steigern und setzt damit den bisherigen Wachstumskurs fort.

