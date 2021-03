Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.465 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Damit hält sich der Leitindex auf seinem Rekordniveau. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Adidas mehr als fünf Prozent im Plus. Das Unternehmen hatte zuvor seine Jahresbilanz vorgelegt. Demnach brachen Gewinn und Umsatz zwar wegen der Coronakrise deutlich ein, der Ausblick auf 2021 ist aber positiv.



Entgegen dem Trend Abschläge gibt es unter anderem bei den Aktien von Continental, der Deutschen Post und von Delivery Hero. Der Nikkei-Index hatte zuletzt kaum verändert mit einem Stand von 29.036,56 Punkten geschlossen (+0,03 Prozent).

