Siemens hat den Ende Oktober vereinbarten Verkauf des Getriebeherstellers Flender an die US-Beteiligungsgesellschaft Carlyle nach eigenen Angaben abgeschlossen und damit schneller als geplant umgesetzt. Ursprünglich war ein Closing im ersten Halbjahr in Aussicht gestellt worden. Wie angekündigt werde ein Abgangsgewinn in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags realisiert, heißt es in der Siemens-Mitteilung.

Der Konzern hat damit noch fünf Einheiten unter dem Schirm der sogenannten Portfolio Companies, die nicht zum Kerngeschäft der neuen Siemens AG gehören und damit potenziell verkauft werden können. Insgesamt beschäftigen diese 15.400 Mitarbeiter und erzielten zuletzt einen Jahresumsatz von rund 3,2 Milliarden Euro.

March 10, 2021 06:08 ET (11:08 GMT)

