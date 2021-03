DGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

SÜSS MicroTec SE ernennt Dr. Götz Bendele zum Vorsitzenden des Vorstands und Dr. Thomas Rohe zum Vorstand für das operative Geschäft

Garching, 10. März 2021 - SÜSS MicroTec gibt heute bekannt, dass Herr Dr. Götz Bendele den Vorsitz des Vorstandes der SÜSS MicroTec SE per 1. Mai 2021 übernehmen wird. Zugleich gibt SÜSS MicroTec bekannt, dass Herr Dr. Thomas Rohe zum Mitglied des Vorstandes und Chief Operating Officer per 1. Juni 2021 bestellt wurde. Der derzeitige Vorstandsvorsitzender Dr. Franz Richter scheidet aus Altersgründen aus der Gesellschaft aus und wird sein Amt zum 30. April 2021 niederlegen. "Im Namen des Aufsichtsrates möchte ich mich bei Herrn Dr. Richter für seine langjährigen Beiträge zur Entwicklung von SÜSS MicroTec bedanken", sagte Dr. David Dean, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE. "Dank seines Weitblicks befindet sich das Unternehmen auf einem beeindruckenden Wachstumspfad. Sein Name wird untrennbar mit SÜSS MicroTec verbunden." 1990 trat Dr. Richter in das Unternehmen ein und übernahm nach dem Willen der Gründerfamilie 1998 die Leitung. Ein Jahr darauf brachte er SÜSS MicroTec erfolgreich an die Börse. Insgesamt widmete er dem Erfolg des Unternehmens fast 20 Jahre seines Berufslebens, davon allein 11 Jahre als CEO. "Wir freuen uns, jetzt mit Herrn Dr. Bendele einen Manager gewonnen zu haben, der dank seiner umfassenden Markterfahrung, seiner analytischen Schärfe und seiner Umsetzungsstärke neue Impulse setzen wird.", führte Dr. Dean zum jetzt anstehenden Wechsel im Vorstand aus. "Durch seine internationale Erfahrung und tiefen Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Innovation und Produktentwicklung in der Halbleiterindustrie wie auch im Anlagenbau ist Dr. Bendele die ideale Besetzung, um die Wachstumsstrategie der SÜSS MicroTec SE nachhaltig erfolgreich umzusetzen." Bendele, 50, ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender des im SDAX bzw. TecDax notierenden Technologieunternehmens LPKF Laser & Electronics AG und hat dort einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet. Als promovierter Physiker arbeitete Götz Bendele fast 10 Jahre lang als Unternehmensberater bei McKinsey & Company, wo er Unternehmen der Halbleiterbranche in Europa, den USA und in Asien beraten hat, bevor er 2009 die Leitung des Solargeschäftes von Chiphersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) in Europa übernahm. In Seattle (USA) verantwortete er als Partner bei Infosys Limited das Beratungsgeschäft für High Tech-Unternehmen an der US-Westküste, ehe er 2017 nach Deutschland zurückkehrte und bei LPKF sein Profil für die Übernahme der Verantwortung bei der SÜSS MicroTec SE vervollständigen konnte. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei SÜSS MicroTec", sagte Bendele. "SÜSS MicroTec hat als Technologieunternehmen ein außergewöhnlich großes Potenzial, für Kunden und Partner in der Halbleiterindustrie nachhaltig Wert zu schaffen, und es wird mein Ziel sein, dieses Potenzial gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SÜSS MicroTec zu realisieren." Dr. Dean begrüßt auch die Erweiterung des Vorstands auf drei Mitglieder durch die Bestellung von Herrn Dr. Thomas Rohe zum Chief Operating Officer (COO). Herr Dr. Rohe wird sämtliche, für die Produktion an den verschiedenen Standorten relevanten Bereiche sowie das Supply Chain Management verantworten. Herr Dr. Rohe, 54, ist derzeit Geschäftsführer der Fluke Deutschland GmbH, einem weltweit führenden Hersteller von Testgeräten und Software aus Süddeutschland. Zuvor war er von 2014 bis 2019 als Mitglied des Vorstands (Chief Operating Officer) für die Prüftechnik Dieter Busch AG (später Prüftechnik Dieter Busch GmbH) tätig, die 2019 durch Fluke akquiriert wurde. Zudem war er mehr als zehn Jahre für verschiedene Unternehmen der Carl Zeiss Gruppe tätig, angefangen in der Entwicklung von optischen Systemen für Waferscanner bis hin zum Senior Director Operations für die Elektronenmikroskopie. Nach Abschluss seines Physikstudiums an der TU Darmstadt, promovierte er an der Universität Stuttgart. Dr. Rohe besitzt seit 2010 zudem einen MBA der Universitäten Augsburg und Pittsburgh. Dr. Dean bemerkt: "Thomas Rohe verfügt über das nötige Technologieverständnis und einschlägige Branchenerfahrung sowie die Persönlichkeit für diese anspruchsvolle Position des COO bei SÜSS MicroTec. Er verfügt über die besten Voraussetzungen, die Geschicke des Unternehmens zukünftig erfolgreich mitzugestalten." "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei SÜSS MicroTec und die Herausforderung, den eingeschlagenen Wachstumskurs nach Kräften zu unterstützen." sagt Dr. Thomas Rohe.





