von Sven Parplies, Euro am Sonntag Beim britischen Billigflieger easyJet stieg die Zahl der Buchungen schlagartig an. Gefragt sind vor allem Reisen in die südeuropäischen Ferienregionen. Analysten erwarten, dass sich das Geschäft auf der Kurzstrecke und damit das Kerngeschäft von easyJet nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...