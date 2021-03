(shareribs.com) London 10.03.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester, nachdem die Notierungen zuvor unter Druck lagen. Das American Petroleum Institute meldete einen deutlichen Anstieg der Rohölbestände in den USA. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen Anstieg der Rohölbestände in den USA um 12,8 Mio. Barrel. Weiterhin sollen die Bestände von Benzin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...