First North Denmark: NEW LONG NAMES AND LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of March 11, 2021. ISIN codes will remain unchanged. For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, +45 33 93 33 66. NDA ISIN Current Long New Long Symbol New Long Name Symbol/Name DK006135846 BEAR TELE X1 NORDNET BEAR TELECOM X1 BEAR TELECOM X1 2 D NORDNET D NORDNET D DK006135854 BEAR TELE X2 NORDNET BEAR TELECOM X2 BEAR TELECOM X2 6 D NORDNET D NORDNET D DK006135862 BEAR TELE X3 NORDNET BEAR TELECOM X3 BEAR TELECOM X3 9 D NORDNET D NORDNET D DK006135870 BEAR TELE X4 NORDNET BEAR TELECOM X4 BEAR TELECOM X4 2 D NORDNET D NORDNET D DK006135889 BEAR TELE X5 NORDNET BEAR TELECOM X5 BEAR TELECOM X5 2 D NORDNET D NORDNET D DK006136222 BULL TELE X1 NORDNET BULL TELECOM X1 BULL TELECOM X1 5 D NORDNET D NORDNET D DK006136230 BULL TELE X2 NORDNET BULL TELECOM X2 BULL TELECOM X2 8 D NORDNET D NORDNET D DK006136249 BULL TELE X3 NORDNET BULL TELECOM X3 BULL TELECOM X3 8 D NORDNET D NORDNET D DK006136257 BULL TELE X4 NORDNET BULL TELECOM X4 BULL TELECOM X4 1 D NORDNET D NORDNET D DK006136265 BULL TELE X5 NORDNET BULL TELECOM X5 BULL TELECOM X5 4 D NORDNET D NORDNET D