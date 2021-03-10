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WKN: A2N6F4 ISIN: FI4000297767 Ticker-Symbol: 04Q 
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10.03.21
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NORDEA BANK ABP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,2188,23513:50
8,2218,23313:50
GlobeNewswire
10.03.2021 | 12:53
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First North Denmark: NEW LONG NAMES AND LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued
by Nordea Bank Abp will change. 

The change will be valid as of March 11, 2021. ISIN codes will remain unchanged.

For further information about this exchange notice please contact Issuer
Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, +45 33 93 33 66. 



NDA ISIN     Current Long           New Long Symbol        New Long Name        
              Symbol/Name                                                       
DK006135846  BEAR TELE X1 NORDNET   BEAR TELECOM X1        BEAR TELECOM X1      
2             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006135854  BEAR TELE X2 NORDNET   BEAR TELECOM X2        BEAR TELECOM X2      
6             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006135862  BEAR TELE X3 NORDNET   BEAR TELECOM X3        BEAR TELECOM X3      
9             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006135870  BEAR TELE X4 NORDNET   BEAR TELECOM X4        BEAR TELECOM X4      
2             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006135889  BEAR TELE X5 NORDNET   BEAR TELECOM X5        BEAR TELECOM X5      
2             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006136222  BULL TELE X1 NORDNET   BULL TELECOM X1        BULL TELECOM X1      
5             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006136230  BULL TELE X2 NORDNET   BULL TELECOM X2        BULL TELECOM X2      
8             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006136249  BULL TELE X3 NORDNET   BULL TELECOM X3        BULL TELECOM X3      
8             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006136257  BULL TELE X4 NORDNET   BULL TELECOM X4        BULL TELECOM X4      
1             D                      NORDNET D              NORDNET D           
DK006136265  BULL TELE X5 NORDNET   BULL TELECOM X5        BULL TELECOM X5      
4             D                      NORDNET D              NORDNET D
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