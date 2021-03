Was Ostern, Lord Voldemort und grüner Spargel gemeinsam haben

Sie werden nach dem Lesen der Überschrift spontan sagen, natürlich nichts. Da haben Sie zunächst vollkommen recht, aber mindestens auf den dritten Blick gibt es doch eine große Klammer, die alle drei Begriffe verbindet: Genuss! Und wieder werden Sie voraussichtlich denken, was schreibt der Mensch da. Aber ich versuche, dieses kleine Rätsel zu lösen:

Leckere Spargel-Weine

Fangen wir am besten mit dem Spargel an; als ich gestern im Supermarkt den ersten grünen Spargel im Gemüseregal liegen sah, schlugen zwei Seelen in meiner Brust:

"Kauf ihn", flüsterte der Engel; "so lange hast Du darauf gewartet, dass es wieder Spargel gibt. Die Zeiten sind eh lausig, greif zu". Und das kleine Teufelchen entgegnete; "nein, der ist nicht aus Deutschland, der kommt von weit her und dieser Transport ist nicht gut für die Umwelt. Warte lieber noch ein paar Wochen".

Sie ahnen es bereits, wie es ausging; ich habe ihn natürlich gekauft, kurz blanchiert und perfekt mit einem feinen, fruchtigen Silvaner vom kleinen Weingut Weickert aus Nordheim genossen.

Und weil ich gerne säurearme Weissweine trinke, gab es noch ein Schmankerl am darauf folgenden Tag: über Nacht in Essig und Öl eingelegter Spargel und dazu einen weissen Tempranillo Nivarius aus der spanischen Rioja - eine der jüngsten Weisswein-Rebsorten der Welt.

