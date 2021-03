NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen um ein Prozent übertroffen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebit), schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 liege bei diesen Kennziffern im erwarteten Rahmen, beim Nettogewinn sei er aber bereinigt um Kosten für den Reebok-Verkauf besser als gedacht./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 02:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 02:32 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de