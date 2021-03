Mainz (ots) - Die ersten Wahlen in Pandemiezeiten und gleich ein erstes Stimmungsbild für die Bundestagswahl in diesem Jahr: Von den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz berichtet das ZDF am Sonntag, 14. März 2021, ab 17.30 Uhr live - mit der Prognose um 18.00 Uhr und ersten Hochrechnungen kurz nach 18.00 Uhr. Aus dem Wahlstudio in Stuttgart führt die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten durch den Wahlabend, an ihrer Seite ist Parteienforscher Karl-Rudolf Korte. Aus dem Wahlstudio in Mainz meldet sich Susanne Gelhard, Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz. Die aktuellen Zahlen und Hochrechnungen liefern ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen.Der Ausgang der Landtagswahlen ist auch Thema in der "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr: In beiden ZDF-Wahlstudios stellen sich die Spitzenkandidaten der Parteien einer ersten Fragerunde. Ab 19.25 Uhr geht es live weiter mit Infos und Stimmen zum Wahlausgang in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.Welche Parteien schaffen es, trotz Pandemie ihre Wählerschaft zu mobilisieren? Kann die CDU gegen beliebte Amtsinhaber in Stuttgart und Mainz punkten? Wie stark schneiden die Grünen und die SPD ab? Und welche Aufschlüsse gibt der Wahlausgang mit Blick auf die Bundestagswahl im September? Darüber spricht ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll in der "Berliner Runde" ab 19.35 Uhr mit führenden Politikern der im Bundestag vertretenen Parteien.Und um 21.45 Uhr fasst das "heute journal" mit Marietta Slomka den Wahlsonntag zusammen.Bereits um 17.00 startet "ZDFheute live" eine "Wahl-Watchparty" in der ZDFheute-App, auf YouTube und Facebook. Gemeinsam mit den Usern sieht sich "ZDF heute live"-Moderator Daniel Bröckerhoff Prognosen, Hochrechnungen, Statements und Interviews aus der Politik an und beantwortet gemeinsam mit Reporterinnen und Reportern sowie Expertinnen und Experten Fragen aus der Community.Alle Informationen rund um die Landtagswahlen sind jederzeit abrufbar auf http://ZDFheute.de, ergänzt um Kurzanalysen der wichtigsten Wahlthemen. Aktuell abrufbar sind Stimmen der Gewinner und Verlierer ebenfalls auf https://facebook.com/ZDFheute. Der gesamte Wahlabend ist zudem live in der ZDFmediathek zu verfolgen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab Sonntag, 14. März 2021, 19.30 Uhr, erhältlich über https://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2021Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/wahlen-in-baden-wuerttemberg-und-rheinland-pfalz/"Politbarometer" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/politbarometer"ZDFheute" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichtenhttp://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4860302