Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG München/Salzburg, 10.3.2021. Bitcoin ist fulminant in das neue Jahr gestartet und nach rund zweijähriger Ruhephase wieder in aller Munde. Daher ist die digitale Kryptowährung abseits der Krypto-Community auch verstärkt in den Fokus des Interesses von Privatpersonen und institutionellen Investoren gerückt. Auch die Zürcher Kantonalbank Österreich AG verfolgt die Entwicklungen aufmerksam mit. Chief Investment Officer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...