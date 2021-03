DJ Apple investiert in Deutschland über 1 Milliarde Euro

Von Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)--Apple will seinen Standort in München kräftig ausbauen und mehrere Hundert neue Jobs schaffen. Wie der iPhone-Hersteller mitteilte, soll in den kommenden drei Jahren mehr als 1 Milliarde Euro investiert werden. Ein Teil des Geldes soll in Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Unter anderem will der US-Konzern die 5G-Technologie weiter erforschen.

"München ist seit vier Jahrzehnten ein Zuhause für Apple, und wir sind dieser Stadt und Deutschland dankbar, dass sie ein Teil unserer Reise sind", sagte CEO Tim Cook.

Das Unternehmen hat bereits diverse Teams in München, die am Design von Chips arbeiten. Künftig soll München das Europäische Zentrum für Chip-Desgin werden. Ein neues Gebäude soll zudem Apples Mobilfunkeinheit beherbergen.

March 10, 2021 07:21 ET (12:21 GMT)

