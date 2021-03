Nasdaq Stockholm AB: New long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp (92/21)

Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Nordea Bank Abp will change. The change will be valid as of Mars 11, 2021. ISIN codes will remain unchanged. NDA Isin Current Long New Long Symbol New Long Name Symbol/Name -------------------------------------------------------------------------------- SE001482669 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 9 10 NORDNET 10 NORDNET 10 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482668 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 1 09 NORDNET 09 NORDNET 09 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482667 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 3 08 NORDNET 08 NORDNET 08 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482666 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 5 07 NORDNET 07 NORDNET 07 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482665 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 7 06 NORDNET 06 NORDNET 06 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482664 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 0 05 NORDNET 05 NORDNET 05 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482663 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 2 04 NORDNET 04 NORDNET 04 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482662 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 4 03 NORDNET 03 NORDNET 03 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482661 MINI L TELE NORDNET MINI L TELECOM MINI L TELECOM 6 02 NORDNET 02 NORDNET 02 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482657 MINI S TELE NORDNET MINI S TELECOM MINI S TELECOM 4 08 NORDNET 08 NORDNET 08 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482658 MINI S TELE NORDNET MINI S TELECOM MINI S TELECOM 2 09 NORDNET 09 NORDNET 09 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482659 MINI S TELE NORDNET MINI S TELECOM MINI S TELECOM 0 10 NORDNET 10 NORDNET 10 -------------------------------------------------------------------------------- SE001482334 BEAR TELE X1 NORDNET BEAR TELECOM X1 BEAR TELECOM X1 0 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482335 BEAR TELE X2 NORDNET BEAR TELECOM X2 BEAR TELECOM X2 7 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482336 BEAR TELE X3 NORDNET BEAR TELECOM X3 BEAR TELECOM X3 5 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482337 BEAR TELE X4 NORDNET BEAR TELECOM X4 BEAR TELECOM X4 3 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482338 BEAR TELE X5 NORDNET BEAR TELECOM X5 BEAR TELECOM X5 1 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482369 BULL TELE X1 NORDNET BULL TELECOM X1 BULL TELECOM X1 6 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482370 BULL TELE X2 NORDNET BULL TELECOM X2 BULL TELECOM X2 4 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482371 BULL TELE X3 NORDNET BULL TELECOM X3 BULL TELECOM X3 2 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482372 BULL TELE X4 NORDNET BULL TELECOM X4 BULL TELECOM X4 0 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- SE001482373 BULL TELE X5 NORDNET BULL TELECOM X5 BULL TELECOM X5 8 NORDNET NORDNET -------------------------------------------------------------------------------- NO001090663 BEAR TELE X1 NORDNET BEAR TELECOM X1 BEAR TELECOM X1 9 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090664 BEAR TELE X2 NORDNET BEAR TELECOM X2 BEAR TELECOM X2 7 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090665 BEAR TELE X3 NORDNET BEAR TELECOM X3 BEAR TELECOM X3 4 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090666 BEAR TELE X4 NORDNET BEAR TELECOM X4 BEAR TELECOM X4 2 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090667 BEAR TELE X5 NORDNET BEAR TELECOM X5 BEAR TELECOM X5 0 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090639 BULL TELE X1 NORDNET BULL TELECOM X1 BULL TELECOM X1 9 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090641 BULL TELE X2 NORDNET BULL TELECOM X2 BULL TELECOM X2 5 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090642 BULL TELE X3 NORDNET BULL TELECOM X3 BULL TELECOM X3 3 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090644 BULL TELE X4 NORDNET BULL TELECOM X4 BULL TELECOM X4 9 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- NO001090645 BULL TELE X5 NORDNET BULL TELECOM X5 BULL TELECOM X5 6 N NORDNET N NORDNET N -------------------------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 72 80 Nasdaq Stockholm AB