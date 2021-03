Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen trotz gleicher Tätigkeit durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer. Der heutige Equal Pay Day macht auf diese Gender-Pay-Gap und das damit verbundene Ungleichgewicht aufmerksam. Ein Ungleichgewicht, das sich auch an der Börse unter den Anlegenden zeigt: Auf zwei Aktionäre kommt nur eine AKTIONÄRIN. DER AKTIONÄR findet: Es ist Zeit für mehr Frauen an der Börse. Zum Equal Pay Day gibt es deshalb einen Rabatt in Höhe des unzeitgemäßen Lohnunterschieds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...