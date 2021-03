Die auf Konsumenten und KMU spezialisierte Addiko Group hat im abgelaufenen Jahr 2020 einen Nettogewinn von 1,4 Mio. Euro (2019: 35,1 Mio. Euro) erreicht. "Das war vom Markt nicht erwartet worden", kommentiert CEO Csongor Németh bei einer Online-Pressekonferenz. Zurückzuführen sei das Ergebnis auf die wirtschaftliche Erholung im 2. Halbjahr, auf einen Anstieg der Neugeschäftsaktivitäten sowie auf straff verwaltete Betriebsaufwendungen. Die Kreditrisikovorsorgen erhöhten sich auf -48,4 Mio. Euro gegenüber -37,8 Mio. Euro per 3Q20. Die CET1 Quote hat sich auf 20,3 Prozent (2019: 17,7 Prozent) verbessert. Das Exposure in Moratorien ging im 4. Quartal weiter zurück, und zwar auf 164 Mio. Euro (minus 84 Prozent gegenüber dem Höchststand von ...

