Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) schraubt sich heute deutlich nach oben und ist mit einem Kursgewinn von über 4% (hinter Adidas) an der Spitze unter den Dax-Aktien. Damit waren sie so teuer wie seit dem Corona-Crash im Februar 2020 nicht mehr. Eine Kaufempfehlung der Citigroup hat die Aktien der Deutschen Telekom am Mittwoch beflügelt:Citi-Analyst Georgios Ierodiaconou...

