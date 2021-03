Fairfield (awp/awp/sda/reu) - Am Flugzeugleasing-Markt entsteht mitten in der grössten Luftfahrt-Krise seit Jahrzehnten ein neuer Branchenriese. Die irisch-niederländische AerCap übernimmt für mehr als 30 Milliarden Dollar die GE-Tochter Gecas, wie General Electric (GE) am Mittwoch mitteilte. Zusammen kommen AerCap und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...