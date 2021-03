Die Wiener Börse hat sich am frühen Mittwochnachmittag mit leichten Kursgewinnen gezeigt. Der ATX legte bis 14.20 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.138,49 Einheiten zu und steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge. Auch das europäische Börsenumfeld präsentiert sich zur Wochenmitte überwiegend mit freundlicher Tendenz.Unter den Einzelwerte zogen in Wien die Titel der Addiko Bank nach Zahlenpräsentation ...

