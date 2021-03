Die Kerninflation bleibt in den USA im Februar verhalten - Der US Dollar Index bleibt nach den Daten nahe der 92,00 - Die Inflation in den USA, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), lag im Februar auf Monatsbasis bei 0,4% und entsprach damit den Schätzungen der Analysten. Auf Jahresbasis stieg der VPI wie erwartet auf 1,7%, wie aus den am Mittwoch ...

