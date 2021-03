Boston (www.anleihencheck.de) - Das bisherige Jahr war für festverzinsliche Anleger eher beschwerlich, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Der Anstieg der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um etwa 70 Basispunkte habe sich für die meisten festverzinslichen Anlagen als große Belastung erwiesen. Darüber hinaus sei es keineswegs klar, dass der Ausverkauf beendet sei. Während der ersten drei Phasen der quantitativen Lockerung (QE) in den USA sei es zu drei aggressiven Ausverkäufen von Anleihen gekommen, die im Durchschnitt 21 Wochen angedauert und einen Anstieg der Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen um 140 Basispunkte mit sich gebracht hätten. ...

