Stockholm (www.fondscheck.de) - Anleger würden mehr in nachhaltige Anlagen investieren, wenn sie besser über entsprechende Investmentmöglichkeiten informiert wären, so die Experten von Nordea Asset Management.Vor allem in Deutschland sähen Investoren den Gesetzgeber in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass sie verständliche Informationen über ESG-Produkte erhalten würden. Dies sei das Ergebnis einer Umfrage von Nordea Asset Management unter rund 1.200 Anlegern in Europa, darunter 300 in Deutschland. ...

