Berlin (ots) - WELT informiert am Sonntag, den 14. März 2021, ab 17 Uhr über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Berliner Studio des Nachrichtensenders ordnen WELT-Chefmoderatorin Tatjana Ohm, der Stellvertretende WELT-Chefredakteur Robin Alexander und Journalist Michel Friedman die Ergebnisse ein. Moderator Carsten Hädler präsentiert die Hochrechnungen an der Vidi-Wall. Über die ersten Reaktionen zu den Wahlergebnissen in den beiden Bundesländern berichten Achim Unser aus Stuttgart, Lena Mosel aus Mainz und Michael Wüllenweber aus Berlin.



"Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz" am Sonntag, den 14. März 2021, von 17 Uhr bis mindestens 20 Uhr auf WELT - auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.



