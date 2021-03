In Erwartung einer kraftvollen Erholung der Wirtschaft von den Coronavirus-Folgen steigen weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte ein. Der Dax stieg am Mittwoch um bis zu 0,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.539,78 Punkten. Der EuroStoxx50 legte ähnlich stark zu und notierte mit 3815,52 Zählern so hoch wie zuletzt vor gut einem Jahr.

