Klagenfurt (pta028/10.03.2021/15:05) - Die PV-Invest GmbH ("PV-Invest"), ein etabliertes Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energie mit Sitz in Österreich, gibt die Vertragsunterzeichnung mit der Liechtenstein Gruppe via Liechtenstein Beteiligungs GmbH ("LB") bekannt.

Am Mittwoch, den 10. März 2021 wurden die Verträge über die Beteiligung der LB an der PV-Invest von beiden Parteien unterzeichnet. Die Beteiligung erfolgt durch eine Kapitalerhöhung/Eigenmittelzufuhr und durch den Erwerb bestehender Anteile von den bisherigen Gesellschaftern. Nach der Transaktion wird die Liechtenstein Gruppe rd. 42% der Anteile an PV-Invest halten. Die Mehrheit der Anteile verbleibt unter der Kontrolle der Geschäftsführung der PV-Invest. Die Eigenmittelzufuhr von rund 15 Millionen Euro soll der PV-Invest eine beschleunigte Expansion im derzeit stark wachsenden Markt für die Errichtung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen ermöglichen.

Ein Closing der Transaktion wird in den nächsten 3-5 Monaten erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird unter anderem unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe durch die Zusammenschlusskontrolle in Österreich und Nordmazedonien stehen.

