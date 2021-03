Der Pionier bei vernetzten Lautsprechern werde das künftige Elektro-Modell Q4 e-tron ausstatten, sagte Sonos-Chef Patrick Spence am Dienstag in einer Videokonferenz mit Analysten.Darüber, dass Sonos sein Geschäft auch auf Autos ausweiten könnte, wurde schon lange spekuliert. Jetzt wurde der Vorstoss in eine neue Produktkategorie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...