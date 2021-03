Das Umsatzwachstum soll 2021 an Schwung gewinnen und sich laut den am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarkttages vorgestellten Plänen in den Folgejahren beschleunigen. Im Agrargeschäft "wollen wir ab 2022 über dem Markt wachsen", sagte Konzernchef Werner Baumann laut Mitteilung. "Bei Consumer Health ist ebenfalls ein Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...