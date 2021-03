(shareribs.com) New York / Flensburg 10.03.2021 - Der Cannabisproduzent Curaleaf plant den Schritt auf den europäischen Markt. Dieser wird mit einer Übernahme einfacher. Der SPD-Kreisverband Nordfriesland will Cannabis in Deutschland legalisieren. Die Papiere von Curaleaf sind im gestrigen Handel massiv geklettert, gestützt von der Bekanntgabe der Übernahme von Emmac Life Sciences durch Curaleaf. ...

