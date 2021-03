Wien (www.fondscheck.de) - Am 10. März 2021 ist die EU-Offenlegungsverordnung in Kraft getreten, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Finanzprodukte, also auch Investmentfonds, in einer Einteilung hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bewertet werden. Damit soll mehr Transparenz bei nachhaltigen Investitionen in Finanzanlageprodukten hergestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...