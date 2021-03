Der Kurs der Palantir-Aktie hat sich in der laufenden Handelswoche etwas erholt. Noch am vergangenen Freitag hatte die Entwicklung bei dem Unternehmen aus charttechnischer Perspektive zeitweise dramatisch ausgesehen. Zu viel Hoffnung sollten sich Anleger aus mehreren Gründen aber auch jetzt noch nicht machen.Der Abverkauf beim Spezialisten für Datenanalyse hatte schon vor den jüngsten Zahlen begonnen. In einem AKTIONÄR+-Artikel gab es vor einem Monat unter anderem den Hinweis, dass Analysten-Einschätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...