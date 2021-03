Silber wehrt sich weiterhin erfolgreich gegen einen starken US-Dollar und shortende Banken. Charttechnisch sieht es für das Metall ziemlich gut aus, zumal die hohe physische Nachfrage anhält.

Preisaufschläge für physisches Silber

Es sind verrückte Zeit am Silbermarkt. An der Börse kostet das Metall derzeit 25,60 US-Dollar je Unze. Doch versuchen Sie einmal, zu diesem Preis beim Edelmetallhändler ihres Vertrauens Silbermünzen oder -barren zu kaufen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Bei vielen Händlern muss man mit einem Aufschlag von 10 bis 25 Prozent für den Materialwert rechnen. Es scheint einfach zu wenig physisches Silber am Markt zu geben. Immerhin: Man kann im Gegensatz zum Monatswechsel Januar/Februar wieder Silber kaufen. Damals war dies tagelang nicht möglich.

Es gibt zu wenig Silber

Der Aufschlag zum Börsenpreis aber zeigt die wahre Lage am Markt. Dieses Jahr dürften grob 800 Mio. Unzen Silber gefördert werden, rund 600 Mio. Unzen gehen in die Industrie. Dementsprechend wird es knapp bleiben, wenn Anleger wie derzeit weiter massiv physisches Silber kaufen. Damit verschärft sich auch die Lage für jene Banken, die immer noch massiv auf fallende Silberpreise setzen. Sie könnte eher früher als ...

