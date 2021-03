Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG702781094 Petra Diamonds Ltd. 10.03.2021 BMG702781417 Petra Diamonds Ltd. 11.03.2021 Tausch 1:1

CA5435272045 LOOPShare Ltd. 10.03.2021 CA5435273035 LOOPShare Ltd. 11.03.2021 Tausch 10:1

CA0037931064 Abraplata Resource Corp. 10.03.2021 CA00379L1067 Abraplata Resource Corp. 11.03.2021 Tausch 1:1

US6933662057 Vidler Water Resouces Inc. 10.03.2021 US92660E1073 Vidler Water Resouces Inc. 11.03.2021 Tausch 1:1

