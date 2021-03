Lausanne - Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, darf sein Amt weitere vier Jahre ausüben. Er wurde am Mittwoch mit 93 Ja-Stimmen und ohne Gegenstimme als einziger Kandidat bei der IOC-Generalsversammlung wiedergewählt.



Das Ergebnis war so erwartet worden. Bach ist seit 2013 IOC-Präsident. Es wird seine letzte Amtszeit sein, so sieht es die Satzung vor. Nach seiner Wahl kündigte er am Mittwochnachmittag an, "nach vorne schauen" und "ambitionierte Ziele" auch nach der Corona-Pandemie verfolgen zu wollen.



Man habe in der Coronakrise "auf die harte Tour" gelernt, dass man "schneller, höher, stärker nur zusammen" haben könne - im Sport und im Leben, mahnte Bach an.

