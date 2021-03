Der XAU/USD hat Mühe, an die starken Gewinne vom Dienstag anzuknüpfen - Der wichtigste Widerstand ist für den Goldpreis die 1.720 $ - Die Käufer können versuchen, die Marke von 1.700 $ zu verteidigen, falls der XAU/USD an Zugkraft verliert - Der Goldpreis legte um fast 2% zu und schloss bei 1.715 $, bevor es am Mittwoch zu einer Konsolidierungsphase ...

