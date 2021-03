An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch.New York - Die US-Standardwerte haben am Mittwoch weiter zugelegt. An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Zuletzt notierte der US-Leitindex aber nur noch 0,84 Prozent höher auf 32 099,89 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,32 Prozent auf 3887,93 Punkte. Nach der imposanten Vortageserholung an der Technologie-Börse Nasdaq legten zur...

