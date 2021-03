Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - Kanadas zwei führende Energieinformationsunternehmen tun sich zusammen.geoLOGIC systems ltd. (geoLOGIC) hat heute die Übernahme von JWN Energy (JWN) bekannt gegeben. JWN ist ein Anbieter von Energie-Insights und -Intelligence, der für führende Branchenmarken wie Daily Oil Bulletin, Evaluate Energy und CanOils bekannt ist. Mit Hauptsitz in Calgary liefert JWN wertvolle und zeitnahe Daten und Informationen an ein breites Spektrum von Betreibern, Analysten, Dienstleistern, Regierungen und Regulierungsbehörden im Öl- und Gassektor sowie im breiteren Energiesektor."Die Zusammenführung unserer Unternehmen ist eine Transformation. Dieser Zusammenschluss schafft eine wichtige Quelle für kuratierte, vertrauenswürdige Daten, Informationen und Einblicke, die die technischen und finanziellen Bedürfnisse unserer Kunden abdecken", so David Hood, CEO von geoLOGIC. "Zusätzlich zu den komplementären Angeboten, die die Kombination der beiden Geschäftsbereiche und Produktlinien unseren Kunden unmittelbar bringt, werden die Expertise und die Vordenkerrolle von JWN in spezifischen Bereichen wie ESG und Energiewende unsere Expansion in Sektoren vorantreiben, die an der Spitze der zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden stehen."Der Zusammenschluss verleiht dem kombinierten Unternehmen eine beeindruckende Präsenz in Kanada, den USA und Großbritannien, die zusammen mit Satellitenbüros in anderen Regionen die Aktualität und Relevanz der gelieferten Informationen und Erkenntnisse sicherstellt und die Nähe zu unseren Kunden und den Regionen, in denen sie tätig sind, aufrechterhält."Wir sind sehr stolz auf unsere kanadischen Wurzeln, erkennen aber auch, dass die Branche zunehmend global ist", fügt Hood hinzu. "Die beiden Unternehmen werden sich gemeinsam weiterhin darauf konzentrieren, den Erfolg auf dem kanadischen Markt voranzutreiben, und wir werden auch unsere kombinierten Forschungs-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen zum Nutzen unserer Kunden in anderen Regionen einsetzen."Die Akquisition bündelt außergewöhnliche analytische und technische Kompetenzen zur Unterstützung der Energiewirtschaft. Durch die fortschrittlichen Plattformen von geoLOGIC wird die kombinierte Gruppe eine verbesserte Skalierbarkeit bei der Datenverwaltung und -analyse sowie integrierte Produkte liefern, um Betriebs- und Investitionsentscheidungen besser zu unterstützen."JWN und geoLOGIC sind zweifelsohne gut etablierte und anerkannte Branchenführer. Wir haben beide eine solide Erfolgsbilanz bei der Unterstützung unserer Branche und Gemeinschaft bei kritischen Themen. Wir wissen, dass die fortlaufende Unterstützung beider Gruppen zusammen dem Sektor einen noch größeren Wert verleihen wird, während er sich weiterentwickelt", sagte Bill Whitelaw, CEO von JWN Energy. "Das kombinierte Unternehmen bietet auch eine sehr erfahrene Fachbank in den Bereichen Ingenieurwesen, Geowissenschaften, Finanzwesen und Analytik - was zusammengenommen dafür spricht, wie Kundenlösungen durch innovative Anwendungen von Software und Daten angeboten werden können."Informationen zu geoLOGIC systems ltd.geoLOGIC systems ltd. mit Sitz in Calgary, Alberta, Kanada, liefert seit fast 40 Jahren hochwertige, integrierte Daten und Analysen für die Upstream-Öl- und Gasindustrie in Westkanada und anderswo. geoLOGICs unermüdlicher Fokus auf Innovation, Qualität und Service hat das Unternehmen zum vertrauenswürdigen Standard in der kanadischen Upstream-Industrie gemacht. Zu den Kunden gehören Explorations- und Produktionsunternehmen im Bereich Öl & Gas und verwandte Produkte, Pipeline- und Midstream-Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, der Finanzsektor, Regierungs- und Regulierungsorganisationen sowie Bildungseinrichtungen. Zu den wichtigsten Produkten gehören geoSCOUT, ein Tool zur Entscheidungsunterstützung, das hochwertige Daten und Analysen für alle Disziplinen der Öl- und Gasindustrie liefert, sowie gDC, die umfassende Upstream-Öl- und Gasdatenbank von geoLOGIC.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.geologic.com oder per E-Mail info@geoLOGIC.com.Informationen zu JWN EnergyDer Hauptsitz von JWN Energy befindet sich in Calgary, Alberta, Kanada. Die Abteilung Evaluate Energy hat ihren Sitz in London, Großbritannien. Mit seinen verschiedenen Produkten und Dienstleistungen bietet JWN ein breites Spektrum an Nachrichten, Analysen, Daten, Forschung und Marketing-Services. Der primäre Datenfokus liegt auf Finanz- und Betriebseinblicken sowie auf der Dokumentensuche. Zu den wichtigsten Marken gehören das Daily Oil Bulletin - das den kanadischen Sektor seit 1937 bedient - sowie Evaluate Energy, CanOils und Rig Locator. Zum Kundenstamm von JWN gehören Explorations- und Produktionsunternehmen, Ölfelddienstleister, professionelle Dienstleister und Organisationen aus dem Finanzsektor sowie Regierungen und Aufsichtsbehörden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.jwnenergy.com oder kontaktieren Sie customerservice@jwnenergy.com.Pressekontakt:Chris TofalliChris Tofalli Public Relations, LLC914-834-4334chris@tofallipr.comOriginal-Content von: geoLOGIC systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154068/4860613